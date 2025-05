Il libro di Rossella De Angelis protagonista al Maggio dei Libri

L'associazione Majeutica, in occasione del secondo anno di partecipazione al Maggio dei Libri patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Marcianise, è felice di annunciare la presentazione del libro di Rossella De Angelis, protagonista di questa edizione. Dopo il primo incontro del 17 maggio, l'appuntamento continua con nuove attività dedicate alla riscoperta del piacere della lettura.

