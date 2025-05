Il Km verde dello sport ecco come sarà riqualificato il Pala Santa Filomena

Sabato mattina, nella sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti, doppia presentazione: il team della USD Pallamano Chieti, promosso in A1 Silver 2025/26, e il progetto “Il Km verde dello sport”, che riqualificherà il Pala Santa Filomena sotto la guida dell’ingegner Umberto della Proger, segnando un importante step di sviluppo e sostenibilità per lo sport locale.

Nella sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti doppia presentazione, sabato mattina, per il team della Usd Pallamano Chieti, promossa nella serie A1 Silver nella stagione 202526 e del progetto "Il Km verde dello sport" a cura dell'amministratore delegato della Proger, l'ingegner Umberto.

