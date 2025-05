Il Gran Premio di Monaco è ancora così glamour e fotogenico?

Il Gran Premio di Monaco mantiene il suo fascino unico e senza rivali. Sebbene il tracciato urbano limiti la spettacolarità dei sorpassi, la cornice glamour, l’eleganza delle auto e l’atmosfera di esclusività rendono questa gara una delle più iconiche della Formula 1, incarnando lusso e tradizione in una delle città più affascinanti del mondo.

Il Gran Premio di Monaco non ha davvero eguali. Anche se in pista non offre i duelli più emozionanti della stagione perché il suo tracciato urbano limita la velocità e rende i sorpassi troppo rischiosi, il GP monegasco rimane una delle gare più iconiche della Formula 1 per due buoni motivi: lo scenario e il pubblico. Lungo il Principato, le monoposto sfiorano gli yacht nel porto, passano davanti al mitico Casinò di Montecarlo e agli hotel più prestigiosi, davanti a un parterre di celeb unico nel proprio genere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il Gran Premio di Monaco è ancora così glamour e fotogenico?

Kimi Antonelli porta la sua classe al Gran Premio di Imola, così il paddock Mercedes diventa aula speciale. E lui dice: “Ci tengo a prendere la maturità, studio di sera”

Kimi Antonelli, giovane talento dell'automobilismo, porta la sua classe al Gran Premio di Imola. Tra le curve del circuito, il pilota di 18 anni non dimentica gli studi e confessa: "Ci tengo a prendere la maturità, studio di sera".

Gran Premio di Imola, primi fondi dal Governo. La Regione: avanti così

Il Gran Premio di Imola si conferma una risorsa fondamentale, con investimenti governativi e regionali che continuano a supportare questa prestigiosa manifestazione.

Gran premio di monaco 2025: orari tv su Sky e TV8

Il Gran Premio di Monaco 2025, in programma dal 23 maggio, apre uno degli eventi più prestigiosi della Formula 1.

VE L’AVEVO DETTO! - Red Bull K.O., Leclerc immenso, Magnussen folle - Postgp Monaco

