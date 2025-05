Il Gran Ballo in piazza Carducci

Oggi alle 18, piazza Carducci ospiterà il Gran Ballo dell’Unità d’Italia, una suggestiva rievocazione storica curata da 8cento Aps e il Museo civico del Risorgimento. Intitolato "Questa sera grande spettacolo", l’evento farà rivivere le atmosfere e le arti circensi dell’Ottocento, offrendo un pomeriggio di cultura, musica e spettacolo per tutta la famiglia.

Oggi pomeriggio alle 18 in piazza Carducci torna il Gran Ballo dell’Unità d’Italia, curato da 8cento Aps, in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento. La rievocazione storica, dal titolo Questa sera grande spettacolo, farà conoscere la cultura e l’ arte circense dell’Ottocento. Andrea Acciai vestirà i panni di Natale Guillaume, uno dei fratelli Guillaume che ha contribuito allo sviluppo dell’arte circense in Italia tra il 1845 e il 1865. Lo spettacolo metterà in scena artisti e performance realizzati a Bologna e ricostruiti in base a documenti di archivio messi a disposizione dalla biblioteca del Museo civico del Risorgimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Gran Ballo in piazza. Carducci

Approfondisci con questi articoli

F1 a Imola, il mercato di Piazza Matteotti si sposta nei giorni del gran premio: le aree alternative

Durante il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, il mercato di Piazza Matteotti a Imola si sposta in aree alternative.

Giro d'Italia, il gran giorno è arrivato: la carovana rosa fa tappa in piazza dei Miracoli

Il gran giorno del Giro d'Italia è arrivato: la carovana rosa fa tappa a Pisa, con una spettacolare cronometro che partirà da Lucca alle 13.

Gran Ballo dell'Unità d'Italia: la rievocazione storica "Questa sera grande spettacolo"

Questa sera, in Piazza Carducci, si terrà il Gran Ballo dell’Unità d’Italia 2025, una importante rievocazione storica.

8cento ballo 8n piazza Carducci

Video 8cento ballo 8n piazza Carducci Video 8cento ballo 8n piazza Carducci

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Gran Ballo in piazza. Carducci; Gran Ballo dell'Unità d'Italia: la rievocazione storica Questa sera grande spettacolo; Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questo fine settimana. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Gran Ballo in piazza. Carducci

Secondo msn.com: Oggi pomeriggio alle 18 in piazza Carducci torna il Gran Ballo dell’Unità d’Italia, curato da 8cento Aps, in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento. La rievocazione storica, dal titolo Qu ...

Gran Ballo dell'Unità d'Italia: la rievocazione storica "Questa sera grande spettacolo"

Segnala bolognatoday.it: Gran Ballo dell'Unità d'Italia 2025: sabato 24 maggio 2025 appuntamento alle ore 18.00 in Piazza Carducci. 8cento APS, in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento del Settore Musei Civici B ...