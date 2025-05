Il governo non vuole lo scontro aperto No comment puntiamo all' intesa

Il governo preferisce evitare scontri aperti e punta all’intesa, escludendo guerre commerciali. Il ministro attende i colloqui Ue, mentre la sinistra anti-italiana reagisce duramente. Renzi si rivolge a Meloni, esortandola a "nascondersi". Un quadro di tensioni e strategie diplomatiche in un panorama politico complesso.

L'esecutivo esclude guerre commerciali Il ministro: "Aspettiamo i colloqui Ue". La sinistra anti-italiana subito all'attacco. E Renzi rivolto a Meloni: "Si nasconda" 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il governo non vuole lo scontro aperto. "No comment, puntiamo all'intesa"

Scontro Stroppa-Urso: "Qualcuno nel governo non vuole Starlink". "Stupito dalle sue parole"

Lo scontro tra Stroppaursa e il governo sui piani Starlink solleva stupore: in assenza di accordi concreti da oltre sei mesi, il ministro Adolfo Urso afferma che l’Italia costruirà la sua costellazione satellitare in cinque anni senza Starlink, mentre Amazon continua il suo percorso dopo sei anni.

Terzo mandato, il governo impugna la legge trentina per bloccare Fugatti (e poi Fedriga): scontro con la Lega

Il governo italiano si prepara a impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge trentina che consente il terzo mandato al presidente della provincia, generando tensioni con la Lega.

Ex Ilva, 4mila lavoratori in cassa integrazione dopo lo stop all’altoforno 1: scontro Governo-magistrati

Il destino di quasi 4mila lavoratori dell'ex Ilva è appeso a un filo dopo la decisione di fermare l'Altoforno 1.

Scontro Bersani-Renzi su governo ed elezione presidente della Repubblica

Video Scontro Bersani-Renzi su governo ed elezione presidente della Repubblica Video Scontro Bersani-Renzi su governo ed elezione presidente della Repubblica

