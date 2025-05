Il giudice boccia Trump

Il giudice Jeffrey White e la giudice Allison Burroughs respingono le restrizioni della Casa Bianca, segnando una vittoria importante per l’università di Harvard nella battaglia contro i diktat governativi. Le decisioni arrivano in tempi stretti e rafforzano le posizioni legali contro le misure imposte dal governo, evidenziando come il sistema giudiziario statunitense si opponga alle restrizioni presidenziali.

L’università di Harvard incassa i primi successi nella battaglia contro i diktat della Casa Bianca. Il giudice di Oakland (California) Jeffrey White, nominato da George Bush, e la giudice di Boston (Massachusetts) Allison Burroughs, nominata da Barack Obama, nel giro di poche ore recapitano all’amministrazione Trump due ingiunzioni separate con identica sostanza: lo stop al bando di tutti gli iscritti stranieri dell’ateneo. Così la decisione della segretaria all’Homeland Security Kristi Noem di cancellare lo status ai 10mila studenti e ricercatori stranieri di Harvard è da ieri sospesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il giudice boccia Trump

