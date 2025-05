Il Giro d' Italia 2025 ha dimenticato Pogacar

Il Giro d'Italia 2025 ha lasciato Kostar-Pogacar inspiegabilmente ai margini, come un’ombra sfuggente da Durazzo. Lungo il percorso, tra Albania e Italia, si percepiva una presenza sottile che sfumava i contorni della corsa, ridimensionandone l’impatto e rinnovando il mistero di un’assenza inattesa. Un’ombra che sembrava cingere il sogno di un’edizione indimenticabile.

Alla partenza di Durazzo, e poi lungo tutto il percorso prima albanese e poi italiano, c’era un’ombra che gravitava sul Giro d’Italia 2025. Capace di sfocarne i contorni e, chissà per quale scherzo prospettico, diminuirne le dimensioni. Quell’ombra era filiforme e con qualche ciuffetto di capelli cenere che spuntavano dal caschetto. Tadej Pogacar non è in gruppo al Giro d’Italia, si allena altrove con in testa l’ambizione di vincere un altro Tour de France. Il suo successo è vecchio di un anno, a inizio giugno non sarà più il suo nome l’ultimo inciso sul Trofeo Senza fine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Giro d'Italia 2025 ha dimenticato Pogacar

