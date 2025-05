Il giallo di Zurigo | ossa umane nel condotto tutti i punti da chiarire

Il “Giallo di Zurigo” si infittisce con la scoperta di ossa umane in un condotto. Ferma la posizione del 34enne di Cento, interrogato senza trovare ancora tutte le risposte sulle circostanze dell’incidente o del possibile omicidio. Le indagini,svizzere e italiane, cercano di chiarire i punti ancora oscuri su questa tragedia misteriosa.

Ferrara, 24 maggio 2025 – Ha risposto a tutte le domande dei carabinieri il 34enne centese finito in un’inchiesta avviata dalle autorità Svizzere e, in parallelo, dalla procura di Roma. Al centro del fascicolo – aperto per omicidio – c’è uno scheletro umano spuntato all’interno di un condotto durante la demolizione di uno stabile a Zurigo. Quei resti, secondo quanto emerso, appartenevano a Deni Nardi, un 49enne italiano. Il 34enne centese è ora sottoposto a indagini dalle autorità svizzere in quanto il suo nome è risultato tra gli ultimi contatti nel cellulare della vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it