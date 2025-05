Il gesto di Antonio Conte durante la premiazione del Napoli che nessuno ha visto e dice tantissimo

Durante la premiazione del Napoli, un gesto di Antonio Conte, nascosto agli occhi di molti, dice più di mille parole. Nonostante non sia in prima fila accanto ai calciatori, il suo atteggiamento rivela il suo modo di interpretare il ruolo di allenatore. Un gesto che svela la sua filosofia e il rispetto per la squadra, rimanendo un passo indietro ma comunque protagonista. Continua a leggere...

Il tecnico non è in prima fila accanto ai calciatori mentre il capitano, Di Lorenzo, alza il trofeo. Che fine ha fatto e perché ha scelto di restare un passo indietro? Lo spiega il suo modo di interpretare il ruolo di allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il gesto di Antonio Conte durante la premiazione del Napoli che nessuno ha visto e dice tantissimo

Approfondisci con questi articoli

Il Napoli è campione: il gesto di Antonio Conte durante la festa Scudetto

Durante la festa scudetto del Napoli, Antonio Conte ha catturato l'attenzione con un gesto significativo, anche se costretto a seguire l’ultima partita della stagione dalla tribuna.

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione

Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli: Stanislav Lobotka sarà indisponibile fino a fine stagione a causa di un infortunio.

Antonio Conte, effetto boomerang: Napoli, troppa paura

Erano già nell'aria le polemiche riguardo alla formazione presentata da Vieira a Napoli, alimentate dalle dichiarazioni del presidente del Genoa, Zangrillo.

Il gesto di Conte verso Agnelli

Video Il gesto di Conte verso Agnelli Video Il gesto di Conte verso Agnelli

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Napoli è campione: il gesto di Antonio Conte durante la festa Scudetto

Si legge su calciomercato.it: Il gesto e le parole di Antonio Conte subito dopo la vittoria dello Scudetto: ecco che cosa ha urlato allo stadio Maradona ...

Conte De Laurentiis: abbraccio dopo Napoli Cagliari che diventa virale sul web. Il gesto con l’ex Juventus, cosa è successo – VIDEO

Lo riporta juventusnews24.com: Conte De Laurentiis: l’abbraccio dopo Napoli Cagliari è diventato virale sul web. Il gesto con l’ex tecnico della Juventus, cosa è successo – VIDEO È diventato virale sul web l’abbraccio, al termine d ...

Conte scaccia via la tensione dalla tribuna: il gesto prima di Napoli-Cagliari

Si legge su msn.com: In un Maradona traboccante di passione, il tecnico, squalificato, assiste dagli spalti alla partita che può valere lo scudetto ...