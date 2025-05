Il futuro della guerra sottomarina

Il futuro della guerra sottomarina sta evolvendo rapidamente grazie ai progressi tecnologici nei materiali e nei sistemi uncrewed. L'avvento di droni sottomarini di nuova generazione promette di rivoluzionare le operazioni subacquee, offrendo maggiore autonomia, precisione e sicurezza. Questa evoluzione apre nuove frontiere strategiche e sfide spettacolari nel campo della guerra sottomarina moderna.

Negli ultimi anni, grazie al progresso tecnologico nei materiali e nei sistemi uncrewed, stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione nel campo della condotta delle operazioni sottomarine. La progettazione e l’ingresso in servizio di una nuova generazione di droni sottomarini, spesso dotati di un certo grado di intelligenza artificiale, capaci di raggiungere profondità mai raggiunte prima, ha aperto la strada sia allo sfruttamento delle risorse presenti sul fondo – come noduli polimetallici – sia al confrontocontrasto negli abissi, che passa anche verso l’attacco a infrastrutture come i cablaggi sottomarini che, come sappiamo, sono altamente vulnerabili ad azioni di sabotaggiospionaggio e un bersaglio altrettanto altamente pagante per la mole di dati globali che passa attraverso di essi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il futuro della guerra sottomarina

Scopri altri approfondimenti

Gli Usa sviluppano Cerberus XL, il sistema anti-drone per la guerra elettronica del futuro

Gli Stati Uniti stanno sviluppando Cerberus XL, un sistema antidrone avanzato per la guerra elettronica.

Juventus Next Gen, blindato Guerra: decisione già presa sull’opzione di rinnovo. Tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante bianconero

La Juventus Next Gen ha deciso: Simone Guerra resterà in bianconero fino al 2026, con l’opzione di rinnovo già attivata.

Guerra e riarmo Europeo: come ripensare il futuro dell’Italia senza soldati né servizio di leva

Con il ritorno della guerra nel cuore dell’Europa e la crescente insicurezza strategica, l’Italia si trova a dover ripensare il proprio futuro senza soldati né servizio di leva.

Le Navi da Guerra del Futuro che il Mondo Non Vuole Che Tu Veda! Tecnologia Sottomarina Svelata!

Video Le Navi da Guerra del Futuro che il Mondo Non Vuole Che Tu Veda! Tecnologia Sottomarina Svelata! Video Le Navi da Guerra del Futuro che il Mondo Non Vuole Che Tu Veda! Tecnologia Sottomarina Svelata!

Aggiornamenti pubblicati da altri media

I sottomarini classe Dreadnought e il futuro strategico della Royal Navy

Si legge su msn.com: Riportandoci a venti di guerra che pensavamo appartenere ... alle piccole e medie imprese. L'articolo I sottomarini classe Dreadnought e il futuro strategico della Royal Navy proviene da InsideOver.

Questo nuovo sottomarino potrebbe rivoluzionare la guerra marina

Secondo tech.everyeye.it: Questo veicolo subacqueo non pilotato, che prende il nome dall'elegante creatura marina a cui somiglia, promette di essere un agente di cambiamento nelle tattiche di guerra sottomarina.

Guerra India-Pakistan. Bombe atomiche, sottomarini, cacciabombardieri e truppe: il confronto tra gli eserciti

ilfattoquotidiano.it scrive: Nuova Delhi gode di un numero di abitanti nettamente superiore e questo si riflette anche sul suo arsenale. Ma entrambi i Paesi sono potenze nucleari ...