Il Festival Degustazioni e musica | Riflettori su 17 birrifici artigianali

Dal 30 maggio al 2 giugno, il Festival Degustazioni e Musica al Barto celebra 17 birrifici artigianali, offrendo un viaggio tra sapori unici e musica coinvolgente. Un'occasione imperdibile per scoprire le eccellenze brassicole di Birra Bro, La Gramigna, Birra Flea e molti altri. Un evento all'insegna della passione e della convivialitĂ , tra degustazioni e divertimento.

Birra Bro, Birra Perugia, La Gramigna, Birra Flea, Mastri Birrai Umbri, Birra Dell’Eremo, Residual, Osiride, San Biagio, Altotevere, Centolitri, Infraportas, Amerino, Alfina, Bastian Birraio, Impera, Colfiorito: ecco le 17 etichette tutte da degustare. Saranno il 30, 31 maggio e 1, 2 giugno al Barton Park, per UBeer 2025, il Festival della “bionda“. "Per questa seconda edizione – annucia Open Mind che organizza l’evento in collaborazione con Barton Park – c’è una evoluzione della kermesse: prima di tutto dal punto di vista dei birrifici, per offrire un quadro completo della produzione artigianale regionale, e poi anche per le attivitĂ collaterali con iniziative che incontrano i gusti di appassionati, giovani, adulti e famiglie per far vivere varie esperienze all’interno del parco con proposte per ogni fascia di etĂ , anche per lo sport e con una zona dedicata ai giochi per bambini". 🔗 Leggi su Lanazione.it