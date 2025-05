Il dolore senza fine per Domenica Russo | martedì ultimo saluto alla maestra morta nell’incidente in gita scolastica

Il dolore senza fine per Domenica Russo, maestra di 43 anni, uccisa nell'incidente in gita a Cazzago Brabbia, scuote l'intera comunità. Martedì si terrà l’ultimo saluto, tra ricordi, tristezza e solidarietà. Un sentimento di vicinanza profonda accompagna familiari, colleghi e amici in questo momento di grande dolore.

Cazzago Brabbia (Varese) – Non si arresta l’ondata di cordoglio per la morte della maestra Domenica Russo, 43 anni, vittima del tragico incidente in gita scolastica. Colleghi e amici sono vicini alla famiglia, un grande abbraccio virtuale ma sentito quello della comunità social con migliaia di messaggi per l’insegnante “morta sul lavoro”, come ha sottolineato Michele Maglione, segretario generale di Flp Cgil Varese, perché “la gita scolastica è lavoro extra, non retribuito, e per senso di responsabilità svolto dagli insegnanti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il dolore senza fine per Domenica Russo: martedì ultimo saluto alla maestra morta nell’incidente in gita scolastica

Dolore a Portici per Domenica Russo, la maestra morta in bus in Lombardia

Dolore e rabbia a Portici, in provincia di Napoli, per la morte di Domenica Russo, la maestra di 43 anni deceduta in un incidente sulla Pedemontana

