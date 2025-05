il denaro non darà la felicità ma 35 milioni

Il Superenalotto ha regalato a un fortunato vincitore ben 35 milioni e 400 mila euro, al netto delle tasse. Ma cosa si può realmente fare con questa cifra astronomica? Tra sogni realizzabili e desideri irraggiungibili, esploriamo le possibilità di un premio così straordinario, tra lussi, generosità e nuove opportunità.

Cosa ci si può regalare con 35 milioni e 400mila euro? La cifra (al netto del 20% che lo Stato, che con una mano dà e l'altra toglie, si trattiene in tasse) vinta dall’anonimo super fortunato che giovedì ha sbancato il montepremi del Superenalotto è così stellare da sfuggire alle nostre umane, e limitate, capacità di darle un corrispettivo in oggetti, cose. Come li investirà, dunque? Comprandosi una villa da favola sul lago di Como? Oppure un attico a Manhattan o al Burj Khalifa di Dubai, il grattacielo più alto del mondo? Un mega appartamento a Parigi con vista su Notre Dame? Si farà 10 volte il giro del mondo con familiari, parenti e amici, o si comprerà un elicottero e 10 Ferrari? O li utilizzerà, oltre che per togliersi qualche sfizio da milionario, per qualche nobile causa, magari per rilevare un'azienda in crisi a rischio di chiusura? L'economista americano Richard Easterlin, nel 1974, aveva coniato il Paradosso di Easterlin secondo cui c'è una correlazione positiva fra reddito e felicità; tale correlazione secondo Easterlin è però molto debole e vale fino a certi livelli di reddito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it