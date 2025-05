Il delitto di Garlasco Andrea Sempio o Alberto Stasi? Scontro tra magistrati

Il delitto di Garlasco ha diviso l'opinione pubblica e gli investigatori: mentre il procuratore che archiviò il caso nel 2020 definì le prove scientifiche inservibili, Fabio Napoleone, che ha riaperto le indagini, è convinto della colpevolezza di Alberto Stasi. Uno scontro tra magistrati che mette in discussione le diverse interpretazioni e strategie giudiziarie.

Il procuratore che archiviò il 37enne: "Prova scientifica inservibile". Fabio Napoleone che ha riaperto il caso, è certo della colpevolezza del giovane. Tutti punti di rottura con Mario Venditti che guidava la Procura nel 2020 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio o Alberto Stasi? Scontro tra magistrati

