Il danese Asgreen vince la 14^ tappa, Del Toro resta leader

Kasper Asgreen ha conquistato la 14ª tappa del Giro d’Italia 2025, la Treviso-Nova Gorica, confermando il suo ruolo di leader della classifica generale. Il danese ha vinto in solitaria, mantenendo la maglia rosa e consolidando la sua posizione in una tappa ricca di emozioni e sorpassi.

NOVA GORICA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Kasper Asgreen ha vinto la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Treviso-Nova Gorica di 195 km. Il danese ha vinto in solitaria con un vantaggio di 16? su Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) e Olav Kooij (Team Visma Lease a Bike). Isaac del Toro resta in maglia rosa, ma una caduta a 22 km dall’arrivo a causa dell’asfalto bagnato – che ha coinvolto diversi uomini di classifica – ha mescolato le carte per quanto riguarda i distacchi nella generale. Nella parte iniziale Kasper Asgreen (EF Education), Davy Clement (Groupama Fdj), Louis Meintjes (Intermarche Wanty), Mirco Maestri (Polti Visit Malta), Martin Marcellusi (VF Group Bardiani CSF Faizanè) hanno preso il largo, il gruppo ha mantenuto il distacco intorno ai 2 minuti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

