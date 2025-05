Il creativo rimasto deluso dall’Ia | Audio e immagini inutilizzabili Nessun supporto tecnico diretto

Angelo Cavalli, residente di Parabiago, ha vissuto una delusione con l'IA, trovando audio e immagini inutilizzabili e nessun supporto tecnico diretto. Promettendo di rivoluzionare la creatività, l'IA ha lasciato delusi molti, tra cui Cavalli. Questa sua esperienza evidenzia le criticità e le aspettative tradite dell'innovazione tecnologica nel mondo creativo.

Quando l’IA promette di rivoluzionare il modo in cui lavoriamo e creiamo, le aspettative si alzano. Ma cosa succede quando queste promesse vengono disattese? Angelo Cavalli, residente di Parabiago, ha deciso di condividere la propria esperienza con ChatGPT Plus, il servizio a pagamento sviluppato da OpenAI. Attratto dalle potenzialità dell’IA nel settore creativo, Cavalli ha sottoscritto un abbonamento per realizzare un video animato: un breve cartoon con ambientazioni personalizzate e voci realistiche generate artificialmente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il creativo rimasto deluso dall’Ia: "Audio e immagini inutilizzabili. Nessun supporto tecnico diretto"

Contenuti che potrebbero interessarti

"Tagliata dall'acque la terra", a Savignano sul Rubicone la mostra che racconta i giorni dell'alluvione

A due anni dall’alluvione che ha devastato la Romagna nel maggio 2023, Savignano sul Rubicone ospita la mostra fotografica "Tagliata dall'acque la terra".

“George Clooney è rimasto sconvolto nel profondo, era evidente che Joe Biden non sapeva chi fosse”: il New Yorker pubblica un estratto del libro Original Sin

George Clooney ha vissuto un momento imbarazzante durante una raccolta fondi per i democratici nel 2024, quando ha notato che Joe Biden non sapeva chi fosse.

Ferrari sfreccia fuori dall’autostrada e precipita nel fiume, è tragedia: chi c’era a bordo

...gioia e adrenalina si è trasformata in un incubo. La Ferrari, simbolo di velocità ed eleganza, ha sfrecciato fuori controllo, precipitando nel fiume sottostante.

Just Comment "Design for Me" !

Video Just Comment "Design for Me" ! Video Just Comment "Design for Me" !

Se ne parla anche su altri siti

Il creativo rimasto deluso dall’Ia: Audio e immagini inutilizzabili. Nessun supporto tecnico diretto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

«Ho pagato oltre 300 euro per un caffè, volevo vedere se valesse il prezzo: sono rimasto deluso». Il perché del costo "esagerato"

Segnala msn.com: Il 26enne è rimasto profondamente deluso dall'esperienza e dopo aver spiegato perché ha deciso di dare il voto 5 (su 10). La costosa bevanda al caffè: di cosa si tratta «Non posso credere di ...

L'ANALISI - Agostinelli: "Di Lorenzo? Sono rimasto un po' deluso dal suo comportamento"

napolimagazine.com scrive: Non mi sarei mai aspettato che potesse andare via. E' un altro Bruscolotti, è un vero capitano, ma sono rimasto un po' deluso dal suo comportamento. Ora come ora, qualsiasi decisione prende sarà ...