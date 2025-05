il comune piemontese da 78 abitanti che va alle urne con 6 candidati sindaco

Nel cuore del Piemonte, il piccolo comune di San Giacomo Vercellese, con appena 78 abitanti, si prepara a una singolare sfida elettorale. Domenica e lunedì, gli elettori locali, tra cui i residenti di 9 altri comuni, saranno chiamati a votare per scegliere i nuovi sindaci e consiglieri, con ben sei candidati in corsa. Scopriamo di più su questa interessante competizione.

AGi - Ci sono anche 9 piccoli e piccolissimi comuni piemontesi tra quelli che domenica e lunedì andranno alle urne per eleggere nuovi sindaci e nuovi consiglieri comunali. Sono in tutto chiamati al voto 11.552 elettori. Il caso più curioso è quello di San Giacomo Vercellese, in provincia di Vercelli. Un borgo di 255 abitanti, dove peraltro si vota anticipatamente non per ragioni politiche ma per la scomparsa del primo cittadino eletto nel 2024, e ci sono 9 candidati sindaco: Roberto Panattato (Lista Civica San Giacomo Vercellese), Massimo Bosso (Allenza Civica), Michele Serlenga (Forza del Popolo), Massimo Iaretti (Piemonte Civico - MPP - Liberi Elettori), Adriano Scelfo (Piemonte Civico Progetto Paese), Giuseppe Guadagno (Progetto Popolare), Dario Antonio Marletta (Uniti per San San Giacomo Vercellese), Luca Tordella (Impegno Cittadino Bene Comune), Sebastiano Randazzo (Lista Civica Insieme)... 🔗 Leggi su Agi.it