Il chirurgo viterbese che ha restituito l’udito a un bambino di 2 anni

Il chirurgo viterbese ha compiuto un intervento straordinario all’Ospedale di Parma, restituendo l’udito a un bambino di due anni nato senza nervi acustici. Questa operazione, tra le più rare e complesse al mondo, ha permesso al piccolo di iniziare a riconoscere i primi suoni, rappresentando un grande traguardo per la medicina e la qualità di vita del bambino.

Un bambino di appena due anni, nato con una rarissima assenza bilaterale dei nervi dell'udito, ha iniziato a riconoscere i primi suoni grazie a un intervento chirurgico eccezionale eseguito all'Ospedale di Parma. L'operazione, estremamente complessa e rara a livello mondiale, ha permesso.

