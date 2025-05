Il centro sportivo di Milano con piscina che chiuderà per almeno un anno e mezzo

A Muggiano, quartiere periferico di Milano, si studia con trepidazione la chiusura del centro sportivo con piscina, prevista dal 30 giugno per almeno un anno e mezzo. I lavori di ristrutturazione sono attesi con impazienza, ma ancora non si conosce la data di riapertura definitiva, lasciando incerto il futuro di numerosi appassionati e bambini del quartiere.

A Muggiano, piccolo quartiere dell'estrema periferia ovest di Milano, quasi non si parla d'altro in questi giorni. Il centro sportivo del quartiere sta per chiudere per effettuare importanti lavori di ristrutturazione. C'è una data: il 30 giugno. Non c'è ancora, però, la data esatta della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Il centro sportivo di Milano (con piscina) che chiuderà per almeno un anno e mezzo

