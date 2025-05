Il centro a festa per la Giornata Mondiale del Gioco

Il centro a festa per la Giornata Mondiale del Gioco ha animato la città con una festa diffusa e coinvolgente, record di affluenza fin dalle prime ore della mattina. Per la prima volta, l’edizione si è estesa anche alla mattina, con l’apertura degli spazi alle 11, dimostrando il grande entusiasmo e partecipazione di tutta la comunità.

Una festa diffusa che ha animato il centro cittadino per l’intera giornata, registrando un’affluenza record fin dalle prime ore del mattino. Per la prima volta, infatti, l’edizione si è estesa anche alla fascia mattutina, con l’apertura ufficiale degli spazi alle ore 11. La risposta è stata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Il centro a festa per la "Giornata Mondiale del Gioco"

Altre letture consigliate

Giornata mondiale contro l'ipertensione, esami gratuiti al centro commerciale Conca d'Oro

In occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, domenica 18 maggio, il centro commerciale Conca d'Oro ospiterà esami gratuiti per sensibilizzare sulla prevenzione di questa condizione.

Giornata mondiale del mal di testa, alla cittadella controlli gratuiti: "Al centro cefalee in cura 300 pazienti"

Il Centro Cefalee dell’Ospedale Santa Rosa di Viterbo celebra la Giornata Mondiale del Mal di Testa con controlli gratuiti, coinvolgendo circa 300 pazienti.

Giornata mondiale contro l’ipertensione: in Largo Ciro Menotti misurazione della pressione con gli specialisti Aoup

Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, largo Ciro Menotti a Pisa ospiterà una giornata di sensibilizzazione con misurazioni gratuite della pressione arteriosa.

Giornata mondiale del cuore, prevenzione al centro

Video Giornata mondiale del cuore, prevenzione al centro Video Giornata mondiale del cuore, prevenzione al centro

Su questo argomento da altre fonti

Giornata internazionale della Famiglia: una domenica di festa al Parco delle Semirurali; Tante iniziative al Lazzaretto di Verona per la Giornata Mondiale della Biodiversità. Ferrari: «Una domenica di grande festa»; Giornata Internazionale della Famiglia 2025: sostenibilità e politiche familiari per uno sviluppo inclusivo; Giornata internazionale delle famiglie 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La Giornata mondiale della biodiversità, Mattarella: «Ripensare il rapporto tra umanità e natura»

Secondo msn.com: Il messaggio del Presidente della Repubblica in occasione del 22 maggio: «Biodiversità minacciata da attività poco lungimiranti, guardare ai giovani» ...

Giornata mondiale della biodiversità: per salvarla, capiamo prima cosa sia

Segnala ilfattoquotidiano.it: Impariamo da piccoli a capire cos'è, nei libri coi nomi degli animali e le specie, o nei documentari che spiegano piante e alberi, gli ecosistemi natura, pianura, montagna, collina, etc. Ma poi ce ne ...

Festa delle api al giardino di Montalto domenica e martedì

Come scrive msn.com: Il programma di oggi e del 20 maggio. Tante le realtà associative coinvolte The post Festa delle api al giardino di Montalto domenica e martedì appeared first on Tempostretto.