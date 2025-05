Il centro a festa per la Giornata Mondiale del Gioco

Il centro cittadino ha ospitato una festa per la Giornata mondiale del gioco, animando la città tutta la giornata. Affluenza record fin dal mattino, con apertura degli spazi alle 11 per la prima volta. Questa edizione ha coinvolto molte persone, rendendo l’evento un successo e una celebrazione diffusa del gioco, che ha unito grandi e piccoli in un'atmosfera festosa e partecipata.

Una festa diffusa che ha animato il centro cittadino per l’intera giornata, registrando un’affluenza record fin dalle prime ore del mattino. Per la prima volta, infatti, l’edizione si è estesa anche alla fascia mattutina, con l’apertura ufficiale degli spazi alle ore 11. La risposta è stata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Il centro a festa per la "Giornata Mondiale del Gioco"

Scopri altri approfondimenti

Il centro a festa per la "Giornata Mondiale del Gioco"

Il centro a festa per la Giornata Mondiale del Gioco ha animato la città con una festa diffusa e coinvolgente, record di affluenza fin dalle prime ore della mattina.

Giornata mondiale contro l'ipertensione, esami gratuiti al centro commerciale Conca d'Oro

In occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, domenica 18 maggio, il centro commerciale Conca d'Oro ospiterà esami gratuiti per sensibilizzare sulla prevenzione di questa condizione.

Giornata mondiale del mal di testa, alla cittadella controlli gratuiti: "Al centro cefalee in cura 300 pazienti"

Il Centro Cefalee dell’Ospedale Santa Rosa di Viterbo celebra la Giornata Mondiale del Mal di Testa con controlli gratuiti, coinvolgendo circa 300 pazienti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Giornata mondiale della biodiversità, Mattarella: «Ripensare il rapporto tra umanità e natura»

Da msn.com: Il messaggio del Presidente della Repubblica in occasione del 22 maggio: «Biodiversità minacciata da attività poco lungimiranti, guardare ai giovani» ...

Giornata mondiale della biodiversità: per salvarla, capiamo prima cosa sia

Riporta ilfattoquotidiano.it: Impariamo da piccoli a capire cos'è, nei libri coi nomi degli animali e le specie, o nei documentari che spiegano piante e alberi, gli ecosistemi natura, pianura, montagna, collina, etc. Ma poi ce ne ...

La giornata mondiale della Terra. Grande festa a San Sisto per la roverella di duecento anni

Come scrive lanazione.it: L’evento è stato organizzato da Sistema San Sisto in collaborazione con l’associazione Carnevale “I Rioni” e il Centro socio ... "Questa giornata – ha detto Grohmann – sancisce ...

XX Giornata Mondiale Dell' Alzheimer, "La Forza Di Non Essere Soli".