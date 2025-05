Il bus non riesce a partire | Valutiamo le vie legali

Il bus non è riuscito a partire a causa di veicoli parcheggiati in sosta vietata, causandone l'interruzione. Autolinee Toscane ha annunciato di aver incaricato i propri avvocati di valutare azioni legali, tra cui richieste di risarcimento danni e l'interruzione del servizio pubblico, contro i proprietari degli autoveicoli che hanno ostacolato il regolare svolgimento delle corse.

Scattano le vie legali. Autolinee Toscane – fa sapere l’azienda – ha dato mandato ai propri avvocati di valutare la possibilità di procedere per interruzione di pubblico servizio e risarcimento danni a carico dei proprietari degli autoveicoli che, parcheggiati in sosta vietata, hanno impedito il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico di persone sui bus di At. I fatti si sono svolti nel pomeriggio del 22 maggio alla Stazione ferroviaria di San Miniato, dove numerose auto parcheggiate in divieto di sosta "hanno impedito al bus di At della Linea 320 di transitare", spiega l’azienda di trasporto pubblico locale in una nota. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il bus non riesce a partire: "Valutiamo le vie legali"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Uno litiga a bordo, l'altro si mette davanti al bus per non farlo partire: due denunce per interruzione di servizio

Nel weekend, un episodio di tensione ha coinvolto il trasporto pubblico in Val Bidente. Due giovani stranieri, in preda all'ira, hanno bloccato un autobus a Meldola, provocando ritardi e disagi.

Fiat 500e, la versione ibrida verrà prodotta a Mirafiori a partire da novembre 2025

A partire da novembre 2025, la Fiat 500e si arricchirà di una versione mild hybrid, prodotta nello stabilimento di Mirafiori.

Barche a Napoli, è allarme ormeggi: «Solo una su quattro riesce a trovare posto»

A Napoli, la situazione degli ormeggi per le barche diventa critica: solo una su quattro riesce a trovare posto.

TG Rassegna stampa - 15/03/2023

Video TG Rassegna stampa - 15/03/2023 Video TG Rassegna stampa - 15/03/2023

Se ne parla anche su altri siti

Il bus non riesce a partire: Valutiamo le vie legali. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il bus non riesce a partire: "Valutiamo le vie legali"

Come scrive msn.com: Un pullman bloccato da auto in sosta selvaggia: ritardi e corse saltate. Caos alla stazione dove decine di genitori riprendevano i figli dopo la gita .