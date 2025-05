Il borgo di Corenno riapre le porte delle sue antiche cantine

Corenno Plinio, il suggestivo borgo medievale sul lago di Como, apre le sue antiche cantine per l’evento "Borgo in Cantina - Corenno divino borgo". Un’occasione unica per scoprire i segreti di questo affascinante angolo di storia e tradizione, tra degustazioni, musica e atmosfere suggestive, trasformando il borgo in un vivace percorso tra cultura e sapori autentici.

Il borgo in cantina. È Corenno Plinio, il borgo di Dervio sul lago di Como. Quest’oggi Corenno riapre le porte delle sue antiche cantine per la manifestazione Borgo in Cantina - Corenno divino borgo. Un evento unico che, come da tradizione, trasforma il caratteristico borgo medievale in un percorso enogastronomico indimenticabile. A partire dalle 18, i visitatori possono immergersi in un’atmosfera magica, degustando vini pregiati e prodotti tipici locali all’interno di sei storiche cantine, eccezionalmente aperte al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il borgo di Corenno riapre le porte delle sue antiche cantine

