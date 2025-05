Il Bismantova si riempie di coristi di ogni età

A Castelnovo Monti nasce “Piccole Note Lassù”, il più grande coro di bambini dell’Appennino. In occasione dei 30 anni del Coro Vocilassù, si esibiranno giovani coristi di ogni età in un evento unico nel suo genere. L’appuntamento è oggi alle 17:30 al teatro Bismantova, un’occasione speciale per celebrare tre decenni di musica e talento.

