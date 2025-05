Il 19 Trofeo Piskeo-Memorial Laganà sta per vivere il gran finale

Il 19° Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà si avvia al grande finale di domenica. La manifestazione di nuoto, organizzata da Asd Piskeo Team e Mirko Piskeo Onlus con l’Università di Messina, ha già trascorso due giornate intense, con quasi 1400 partecipanti. L’evento, che celebra il ricordo di Mirko Laganà, si conferma come una delle maggiori competizioni sportive della regione.

Il "19° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà" di nuoto si prepara al gran finale di domenica. La manifestazione Fin, organizzata da Asd Piskeo Team e Mirko Piskeo Onlus in collaborazione con l'Università degli Studi di Messina, ha proposto, intanto, due intense giornate. Quasi 1400 i.

Il 19° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà ha registrato un record di 1.400 nuotatori iscritti. La presentazione si è tenuta nella Sala Senato dell'Università di Messina, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali e sportivi, segnando un evento di grande rilievo nel panorama del nuoto siciliano e nazionale.

È tutto pronto per il 19° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà, una prestigiosa gara di nuoto che si terrà da venerdì a domenica nella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria.

