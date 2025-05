IA e robotica | confronto tra Università imprese e istituzioni sul futuro del lavoro

Lunedì 26 maggio, l’Università di Bergamo ospiterà un dibattito su intelligenza artificiale e robotica, analizzando come queste tecnologie trasformeranno il lavoro. Università, imprese e istituzioni si confronteranno sulle competenze richieste e i settori più coinvolti dalla transizione digitale, offrendo un’anticipazione sul futuro del lavoro e sulle sfide da affrontare nell’era dell’innovazione tecnologica.

Bergamo. Come cambierà il lavoro con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e della robotica? Quali competenze saranno richieste e quali settori saranno più coinvolti dalla transizione tecnologica in corso? Lunedì 26 maggio l’ Università di Bergamo propone un’occasione di confronto pubblico su questi temi con il workshop “Intelligenza Artificiale, Robot e il Futuro del Lavoro”, in programma dalle 9,30 alle 12:,30 nella Sala Galeotti della sede di via dei Caniana. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle attività di Public Engagement dell’ateneo, intende approfondire l’impatto delle tecnologie emergenti sulla produttività e sull’occupazione, coinvolgendo economisti, rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - IA e robotica: confronto tra Università, imprese e istituzioni sul futuro del lavoro

