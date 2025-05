I tifosi del Milan abbandonano lo stadio durante la partita per protesta | la Curva Sud resta vuota

Durante la partita a San Siro, i tifosi del Milan della Curva Sud hanno deciso di abbandonare lo stadio alle proteste contro la società, lasciando la curva vuota al 15’. La contestazione, iniziata con cori e striscioni presso Casa Milan, si è poi estesa all’evento sportivo, sottolineando il malcontento dei supporters nei confronti della dirigenza.

Al 15' la Curva Sud di San Siro si è svuotata: i tifosi hanno concluso così la contestazione contro la società cominciata a Casa Milan con cori e striscioni contro la dirigenza.

