I tesori che ritornano La Madonna del Melograno è a Palazzo dei Consoli

Dopo quarantacinque anni di assenza, la Madonna del Melograno torna a Palazzo dei Consoli a Gubbio. Un'occasione per celebrare il suo importante ritorno, ripercorrendo le vicende del furto e del recupero, e per riscoprire il valore di questo tesoro artistico. L’iniziativa, promossa dal Comune e dall’Università, invita a riflettere sulla storia e l’importanza di questo simbolo per la comunità.

Raccontare quarantacinque anni di assenza, ma soprattutto celebrare un importante ritorno e approfondire le vicende che ne hanno segnato il furto e il successivo recupero: questo l’obiettivo dell’iniziativa che Comune di Gubbio e Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università degli Studi di Perugia hanno dedicato alla Madonna del Melograno nei giorni scorsi. Il convegno, svoltosi presso il Complesso di San Benedetto a Gubbio, si inserisce nel programma nazionale de "Il maggio dei Libri"; ad aprire il pomeriggio è stato il sindaco Vittorio Fiorucci, che nel corso dei ringraziamenti iniziali ha sottolineato la soddisfazione nel ritrovamento, sottolineando anche come "l’importanza di questo dipinto non è nel suo valore intrinseco ma nel valore identitario che l’opera esprime; siamo molto contenti di riaverlo qui con noi". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I tesori che ritornano. La Madonna del Melograno è a Palazzo dei Consoli

