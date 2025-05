I sindaci ucraini sono sempre più il volto civile della resistenza anti russa

In Ucraina, i sindaci stanno diventando il volto della resistenza civile contro l'invasione russa. Nonostante la guerra, le comunità devono continuare a funzionare: garantendo servizi essenziali come acqua, pulizia e raccolta rifiuti. Sono loro a mantenere viva la speranza e la coesione, dimostrando che anche in tempi difficili, la normalità può essere preservata attraverso il ruolo fondamentale delle amministrazioni locali.

In una nazione in guerra, la vita deve andare avanti anche dal punto di vista amministrativo. Cose che a noi sembrano banali funzionano perché qualcuno se ne occupa: gestione idrica, pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti, animazione della comunità. Sono i compiti dei sindaci in tutto il mondo, ma essere il Sindaco, il riferimento di una comunità, in Ucraina è molto di più. A Bukovel, dal 3 al 5 maggio, si è tenuta l’assemblea nazionale dei sindaci d’Ucraina e abbiamo incontrato tre sindaci che vivono tre situazioni molto diverse: il sindaco di Bar, la cui città è lontana dal fronte ma è stata svuotata di uomini; il sindaco partigiano di Trostyanets, la cui città fu occupata subito all’inizio del conflitto e fu la prima a tornare libera dopo un mese di devastazione; il sindaco di Enerhodar, la cui città è ancora sotto l’occupazione russa, ma la cui comunità rimane legata, per quanto sparsa in giro per l’Ucraina e l’Europa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I sindaci ucraini sono sempre più il volto civile della resistenza anti russa

Contenuti che potrebbero interessarti

A caccia dell’affitto più basso in Emilia-Romagna: quali sono i quartieri più cercati

In Emilia-Romagna, trovare l'affitto più basso è un'arte. Scopri i quartieri più ricercati e le città della provincia che offrono opportunità abitative a prezzi accessibili.

Raspadori: «Risultato dell’Inter? Ci isoleremo. Sono le ultime partite in cui c’è più pressione.

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, commenta le ultime partite in vista dello scontro decisivo per lo scudetto contro il Parma, sottolineando l’importanza di affrontare ogni match con uguale determinazione.

I figli di donne con la sindrome dell’ovaio policistico sono più deboli e meno attivi a 7 anni, secondo uno studio

Un recente studio rivela che i figli di donne affette da sindrome dell'ovaio policistico tendono a essere più deboli e meno attivi all'età di 7 anni.

Il discorso del sindaco di Kiev alla popolazione #shorts #russiaukraineconflict