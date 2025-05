i silenzi del lago negli scatti del primo concorso fotografico

La prima edizione del concorso fotografico "Il lago e i suoi silenzi" ha riscosso successo, con 145 scatti catturati al lago di Santonuovo. Organizzato da "I colori nel silenzio" e l’associazione Santo Spirito, l'evento ha celebrato l’atmosfera di serenità e introspezione del luogo, mettendo in luce l’arte di interpreti e appassionati, giudicati da una giuria di esperti.

Successo inatteso per la prima edizione del concorso fotografico "Il lago e i suoi silenzi", organizzato da "I colori nel silenzio" al lago di Santonuovo, con l’associazione Santo Spirito. Ben 145 le foto, con soggetto, come da regolamento, il lago del paese e che la giuria, composta da esperti, ha valutato in forma anonima per garantire l’imparzialitĂ della selezione. Tutte molto apprezzate le immagini, arrivate anche da fuori provincia. La premiazione degli scatti ritenuti piĂą suggestivi e che si sono distinti per originalitĂ e senso estetico, è per domani, domenica 25 maggio, alle ore 18 al lago di Santonuovo: ai tre primi vincitori assoluti sarĂ consegnata una targa, mentre i partecipanti classificati dal quarto al decimo posto riceveranno un attestato d’onore. 🔗 Leggi su Lanazione.it