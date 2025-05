I satelliti sono diventati un problema per l’osservazione del cielo e l’inquinamento

I satelliti, fondamentali per tecnologia e comunicazioni, rappresentano anche una sfida per l’osservazione del cielo e l’inquinamento luminoso. Nella cultura Maori, il termine Matariki, ovvero «gli occhi del Dio T?whirim?tea», si riferisce alle Pleiadi, un'antica costellazione visibile nelle notti invernali dell’emisfero australe, simbolo di riti e tradizioni profonde.

Ng? mata o te ariki o T?whirim?tea, oppure Matariki nella versione abbreviata. Nella lingua dei Maori questa espressione significa «gli occhi del Dio T?whirim?tea» e indica le Pleiadi, una costellazione ben visibile a metà inverno nell'emisfero australe. Per la storia e la cultura di questa popolazione – che rappresenta oggi il sedici per cento degli abitanti dell'arcipelago –, l'osservazione del cielo notturno ha un'importanza particolare: oltre a sfruttare le stelle come mappa per orientarsi nei viaggi oceanici, i Maori usano il calendario lunare per conoscere i periodi migliori in cui seminare, pescare e cacciare.

