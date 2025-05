I ragazzi protagonisti Le ’Pillole anti bullo’ prescritte dagli studenti

I ragazzi protagonisti delle “Pillole anti-bullo” hanno presentato i risultati del progetto promosso dal Comune di Grosseto, cofinanziato dalla Regione e realizzato con Coeso, Arci e Cooperativa Giocolare. Coinvolgendo gli studenti del Polo Bianciardi, l'iniziativa mira a combattere il bullismo attraverso azioni di sensibilizzazione e prevenzione, dimostrando l’importanza del coinvolgimento giovanile nella promozione di un ambiente scolastico più sicuro.

Ieri la presentazione dei risultati ottenuti con il progetto 'Pillole anti-bullo' promosso dal Comune di Grosseto, cofinanziato dalla Regione e realizzato in collaborazione con Coeso, Arci e cooperativa Giocolare che ha coinvolto gli studenti del Polo Bianciardi. "Quando c'è un'azione repressiva vuole dire che c'è stato una violazione delle regole – dice Armando Buccini, dirigente della Squadra mobile –. Vivere è un fattore inclusivo e non escludente. Il soggetto più debole non deve essere escluso.

