i polmoni della città aumentato il patrimonio verde sono quasi 70mila gli alberi

I polmoni della città, rappresentati dai quasi 70.000 alberi presenti, sono aumentati negli ultimi quattro anni. Il patrimonio verde complessivo ha registrato una crescita significativa, passando da 45,79 a 49,65 metri quadrati per abitante, secondo il Bilancio arboreo 2021-2025 del Comune. Un impegno per migliorare la qualità dell’ambiente urbano e la qualità della vita dei cittadini.

In quattro anni il patrimonio verde complessivo è aumentato, passando da 45,79 metri quadrati per abitante a 49,65. È quanto riporta il Comune nel ’ Bilancio arboreo 2021-2025 ’, il documento ufficiale che traccia un quadro relativo ad alberi e manutenzione del verde pubblico. Dal 2021 alla fine del 2024 il patrimonio verde complessivo è passato da 7.140.764 mq a 7.724.704 mq: un aumento di 583.940 mq. Per gli alberi il censimento "attualmente ancora in corso" è arrivato a stimare circa l’80% delle alberature pubbliche: è stato completato in città e sui lidi ma non ancora nel forese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it