I piccoli studenti a scuola dai Carabinieri

Una visita speciale dei Carabinieri di Todi alla scuola dell’infanzia di Broglino, dedicata a insegnare ai piccoli studenti l’importanza dell’educazione civica e della legalità. Circa 20 bambini, accompagnati da genitori e docenti, hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino gli aspetti del lavoro delle forze dell’ordine in un momento di crescita e formazione.

TODI – Un incontro speciale all’insegna dell’educazione civica e della legalità si è tenuto presso la scuola dell’infanzia di Broglino, dove i Carabinieri della Compagnia di Todi hanno fatto visita ai piccoli alunni dell’istituto. Circa 20 bambini, accompagnati dai loro genitori unitamente ai docenti e al personale scolastico, hanno potuto vivere un momento di apprendimento divertente e coinvolgente grazie all’iniziativa promossa dai militari dell’Arma. Durante l’incontro, i carabinieri hanno spiegato ai più piccoli, con un linguaggio semplice e giochi pratici, l’importanza delle regole stradali e in particolare dell’uso della cintura di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I piccoli studenti a scuola dai Carabinieri

