I nodi del post-terremoto Ecco i soldi per gli affitti | Solo un ritardo tecnico

Dopo due anni dal terremoto dell’8 marzo 2021, i fondi per il contributo di autonoma sistemazione sono finalmente arrivati, permettendo a 152 famiglie di Pierantonio, Pian d’Assino e Sant’Orfeto di ricevere gli aiuti necessari per gli affitti, superando un ritardo tecnico. Un passo importante per le comunità ancora in difficoltà, in un quadro di ripresa e solidarietà.

Contributo per l’autonoma sistemazione (Cas): sono arrivati i soldi di aprile. Ne godono 152 famiglie umbertidesi le cui abitazioni sono risultate inagibili dopo il terremoto del 9 marzo di due anni fa che aveva colpito in modo particolare Pierantonio e Pian d’Assino, nell’umbertidese e Sant’Orfeto, frazione di Perugia. La Regione ha liquidato l’altro ieri 110mila euro, permettendo al Comune di Umbertide di erogare il Cas, destinato a pagare le spese per l’affitto di abitazioni sostitutive di quelle danneggiate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I nodi del post-terremoto. Ecco i soldi per gli affitti: "Solo un ritardo tecnico"

Scopri altri approfondimenti

Sesso e droga con i soldi delle offerte dei fedeli, don Francesco Spagnesi deve ripagare la parrocchia: l’accordo con il maxi-sconto

L’ex parroco don Francesco Spagnesi, coinvolto in uno scandalo legato a sesso e droga finanziati con le offerte dei fedeli, ha raggiunto un accordo economico per risarcire la parrocchia.

Da Roma a Dubai per ripulire i soldi sporchi, nei guai il consulente finanziario di 'Diabolik'

Dalla capitale italiana a Dubai, un consulente finanziario legato a Diabolik ha orchestrato una rete di riciclaggio globale.

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni

L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

I nodi del post-terremoto. Ecco i soldi per gli affitti: Solo un ritardo tecnico. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tre nodi per il nucleare: consenso, controllo, soldi

Segnala ilgiornale.it: Se si vuole rilanciare il nucleare in Italia bisognerà sciogliere almeno tre nodi: la necessità di un ... L ultimo nodo è: chi ci metterà i soldi? Ogni centrale da 1. 000 megawatt di potenza ...