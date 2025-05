I neonati sepolti in giardino Rinviata a giudizio la mamma | Fu omicidio premeditato

A meno di un anno dalla tragica scoperta dei due neonati sepolti in giardino, la madre, Chiara Petrolini, è stata rinviata a giudizio per omicidio premeditato. Sedici mesi appena compiuti, affronterà la prima udienza davanti alla Corte di Assise il 30 giugno, in un'indagine che ha scioccato la comunità e sollevato profonde domande sulla figura materna.

Non avrà ancora compiuto 22 anni e non saranno ancora trascorsi 12 mesi da quando i suoi due figli neonati sono stati trovati morti sotto terra, quando Chiara Petrolini si troverà per la prima volta davanti alla Corte di assise. L’udienza è fissata per il 30 giugno: lo ha deciso la Gup Gabriella Orsi, rinviando a giudizio la giovane di Traversetolo (Parma) per tutti i reati contestati dalla Procura, duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla discendenza e soppressione dei due cadaveri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I neonati sepolti in giardino. Rinviata a giudizio la mamma: "Fu omicidio premeditato"

Approfondisci con questi articoli

Neonati sepolti in giardino a Parma, Chiara Petrolini rinviata a giudizio: andrà a processo

Chiara Petrolini è stata rinviata a giudizio e dovrà affrontare un processo in Corte di assise a Parma, con prima udienza fissata per il 30 giugno.

Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini rinviata a giudizio per omicidio

Chiara Petrolini, 21enne di Vignale di Traversetolo, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di aver ucciso e sepolto nel giardino i propri due figli.

Neonati sepolti in giardino: rinviata a giudizio Chiara Petrolini

Chiara Petrolini è stata rinviata a giudizio per la tragica morte dei suoi neonati, seppelliti nel giardino di casa a Traversetolo.

Neonati sepolti, rinviata l'udienza per Chiara Petrolini

Video Neonati sepolti, rinviata l'udienza per Chiara Petrolini Video Neonati sepolti, rinviata l'udienza per Chiara Petrolini

Approfondimenti da altre fonti

Neonati sepolti in giardino: rinviata a giudizio Chiara Petrolini -; Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini rinviata a giudizio per omicidio; Neonati sepolti in giardino a Parma, Chiara Petrolini rinviata a giudizio: andrà a processo; Chiara Petrolini, la donna accusata di avere ucciso e sepolto due figli neonati vicino a Parma, è stata rinviata a giudizio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

I neonati sepolti in giardino. Rinviata a giudizio la mamma: "Fu omicidio premeditato"

Da quotidiano.net: La prima udienza del processo a Chiara Petrolini è fissata per il 30 giugno. L’ex fidanzato della 21enne di Traversetolo sarà parte civile con i propri genitori.

Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini rinviata a giudizio per omicidio

Riporta msn.com: La 21enne di Vignale di Traversetolo è accusata di aver ucciso con premeditazione i propri due figli e di averli sepolti nel giardino di casa. Alla ragazza viene contestata anche la soppressione di ca ...

Neonati sepolti, Chiara Petrolini rinviata a giudizio

Da repubblica.it: La ventiduenne di Vignale Traversetolo (Parma) da oggi è imputata con le accuse di avere ucciso e sotterrato nel giardino di casa i due bimbi che ha partorito ...