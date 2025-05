I gioielli nascosti del territorio Si alza il velo sulle dimore storiche

In occasione della Giornata nazionale delle dimore storiche, tre affascinanti gioielli privati – Villa Masotti, Palazzo Sinz a Ferrara e Villa Spisani-Pepoli a Bondeno – aprono gratuitamente le loro porte. Un'occasione unica per scoprire retroscena e bellezze nascosti del territorio, ammirando luoghi ricchi di storia e fascino che spesso rimangono sconosciuti al grande pubblico.

Villa Masotti, palazzo Sinz a Ferrara e Villa Spisani-Pepoli a Bondeno: tre gioielli di proprietà privata aprono gratuitamente al pubblico domani in occasione della Giornata nazionale delle dimore storiche. Si tratta di un'occasione unica per vedere da vicino e ammirare luoghi e edifici ricchi di storia, arte e cultura caratteristici del territorio ferrarese. "La Giornata nazionale delle dimore storiche è un'iniziativa sempre più radicata, che celebra luoghi di straordinaria bellezza e valore storico artistico, spesso poco conosciuti al grande pubblico perché non abitualmente accessibili.

