I genitori del basilico gli editorialisti sciatti e il trickle-down dell’analfabetismo

Nei social, ormai, vediamo meno le vite di chi scegliamo e sempre più contenuti scelti dall’algoritmo. I genitori del basilico, gli editorialisti sciatti e il trickledown dell’analfabetismo sono esempi di come la nostra attenzione sia modellata. Chi, come me, ha evitato di fare figli, si trova ad affrontare questa realtà digitale in modo diverso, spesso sorprese e sfide inclusi.

Una cosa strana che succede sui social – sui social come sono diventati, cioè sempre meno posti in cui vediamo le vite e le idee di quelli che abbiamo scelto di seguire, e sempre più posti in cui vediamo gente pescata dall'algoritmo – è che chi come me si è ben guardata dal fare figli si ritrovi ogni giorno davanti la principale fatica dei genitori: avere a che fare con gente che vede il mondo per la prima volta. Sì, poi ci sono tutte le variabili, per cui i genitori della mia generazione sono quei mirabili idioti che dicono «ogni giorno imparo qualcosa da mio figlio», ma tuo figlio ha cinque anni e non sa allacciarsi le scarpe, cosa impari.

