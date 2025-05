I familiari lo cercavano da ieri | trovato morto nei boschi di Rosignano un 27enne

I familiari cercavano da ieri un 27enne di Firenze scomparso a Rosignano Marittimo. Il suo corpo è stato ritrovato nei boschi della zona; la dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire, con ipotesi di gesto volontario. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le indagini.

ROSIGNANO MARITTIMO – I familiari lo cercavano da ieri. Lo hanno trovato cadavere nel bosco nel territorio del comune di Rosignano. Il morto è un 27enne residente a Firenze e non è chiara la dinamica dell’evento. Non è neanche escluso che si tratti di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti ambulanza e forze dell’ordine ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Ora si indaga sulle cause. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

