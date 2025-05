I crimini di Maduro alla vigilia di un voto cruciale in Venezuela

Alla vigilia delle elezioni politiche e amministrative in Venezuela, Nicolás Maduro affronta un scrutinio cruciale. Con le urne ormai imminenti, il presidente cerca di consolidare il suo potere, mentre crescono le preoccupazioni riguardo ai presunti crimini e pratiche autoritarie che minano la credibilità del voto. Un momento decisivo per il futuro politico del paese.

Domenica si vota in Venezuela per elezioni politiche e amministrative con cui Nicolás Maduro cerca di blindare quel risultato alle presiden.

Venezuela, Onu accusa Maduro di crimini contro l'umanità

Video Venezuela, Onu accusa Maduro di crimini contro l'umanità Video Venezuela, Onu accusa Maduro di crimini contro l'umanità

