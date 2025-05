I 90 anni del Caproncino | l’idrovolante più antico torna in volo sul lago di Como

Celebra i 90 anni del Caproncino, l’idrovolante più antico ancora in volo sul Lago di Como. Un capolavoro di artigianato e ingegneria, tornato a sorvolare le acque grazie alla passione di chi ne preserva la storia. Un simbolo di innovazione e tradizione, capace di emozionare ancora dopo quasi un secolo.

Como – È un prodigio di arte e ingegneria, realizzato in legno, tela e poco metallo che, a distanza di 90 anni dalla sua creazione, ancora regala l’emozione del volo, a chi ha la fortuna di mettersi ai comandi. Il Caproncino (il Ca.100 idro I-ABOU) concepito dall’azienda aeronautica italiana fondata da Gianni Caproni e prodotto dalla Macchi, l’ultimo idrovolante più antico in condizioni di volo in Europa, è tornato a solcare il cielo ieri mattina sul lago di Como per il suo compleanno. Il suono del suo motore ha dato il via alla festa appena fuori dall’ hangar dell’Aeroclub di Como, e come un drago volante che sputa fiamme dai suoi scarichi, ha salutato gli appassionati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I 90 anni del Caproncino: l’idrovolante più antico torna in volo sul lago di Como

Como celebra l’idrovolante più antico del mondo: una giornata dedicata al Caproncino, tra volo, memoria e innovazione

Il 23 maggio 2025, l’idroscalo internazionale di Como si animerà con "The Glorious Wings of Como", un evento dedicato ai 90 anni del leggendario idrovolante Caproncino, Ca.

