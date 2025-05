I 75 anni del Galletto festeggiati nella Città dei motori

Celebrazioni speciali a Mandello del Lario per i 75 anni del Galletto, iconica moto della Moto Guzzi. La città dei motori si anima ogni weekend con eventi dedicati al mondo delle due ruote, e oggi, 24 maggio, il protagonista è stato il celebre modello prodotto tra il 1950 e il 1966, simbolo di un’epoca d’oro per la Casa dell’Aquila.

Non passa weekend che Mandello del Lario e i cancelli della Moto Guzzi in via Parodi non siano degno “teatro” di eventi dedicati al mondo delle moto e dei motori. Oggi, sabato 24 maggio, è stato protagonista il “Galletto”, La due ruote della Casa dell'Aquila costruita tra il 1950 e il 1966. La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - I 75 anni del Galletto festeggiati nella Città dei motori

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Stevie Wonder compie 75 anni, genio della soul music che ha dato voce al futuro

Oggi Stevie Wonder celebra il suo 75° compleanno, un'icona della soul music che ha saputo dare voce al futuro.

75 anni fa a Silversone la prima gara del Mondiale di F1. Alfa Romeo e Giuseppe Farina in trionfo

Settantaquattro anni fa, a Silverstone, Alfa Romeo e Giuseppe Farina conquistarono la storia con la prima gara del Mondiale di F1.

Alvaro Vitali lasciato dalla moglie dopo 27 anni: “Faceva il galletto con tutte”

Alvaro Vitali, il celebre attore romano noto per il suo iconico ruolo di Pierino, ha affrontato una nuova sfida personale: la separazione dalla moglie dopo 27 anni.

Trani festeggia 75 anni di scoutismo: una storia fatta di avventure, promesse e servizio

Video Trani festeggia 75 anni di scoutismo: una storia fatta di avventure, promesse e servizio Video Trani festeggia 75 anni di scoutismo: una storia fatta di avventure, promesse e servizio

Ne parlano su altre fonti

I 75 del Galletto festeggiati nella Città dei motori

Secondo leccotoday.it: Non passa weekend che Mandello del Lario e i cancelli della Moto Guzzi in via Parodi non siano degno “teatro” di eventi dedicati al mondo delle moto e dei motori. Oggi, sabato 24 maggio, è stato prota ...