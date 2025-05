Ho pagato 2 646 euro in meno per una vacanza | quanto si risparmia con la prenotazione diretta dell' albergo

Hai mai risparmiato fino a 2.646 euro prenotando direttamente in albergo? Restare svegli a monitorare i prezzi o “ingannare” i siti di prenotazione sono tra i trucchi suggeriti online per risparmiare. Ma quanto conviene davvero? Conoscete anche voi persone che usano questi metodi per risparmiare sull’alloggio? Scopriamo insieme i rischi e i vantaggi di questa strategia.

Rimanere svegli tutta la notte per monitorare i prezzi online degli alberghi, 'ingannare' i siti di prenotazione facendogli credere di vivere nell'Europa dell'est: sono solo alcuni dei trucchetti suggeriti sui social per risparmiare qualcosina sull'alloggio. Conoscete anche voi persone che fanno. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Ho pagato 2.646 euro in meno per una vacanza": quanto si risparmia con la prenotazione diretta dell'albergo

