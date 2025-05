Ho mal di testa | e muore dopo le dimissioni dall’ospedale l’Asl avvia indagini

Cortona, 24 maggio 2025 – Un uomo, dimesso dall'ospedale della Fratta, è stato trovato morto il 12 maggio dopo aver lamentato mal di testa. L’ASL Toscana sud est ha avviato un’indagine interna per chiarire il percorso clinico e le circostanze del decesso, approfondendo le modalità della gestione sanitaria prima della tragica fine.

Cortona, 24 maggio 2025 – L' Asl Toscana sud est ha avviato un'inchiesta interna per ricostruire nel dettaglio il percorso clinico e assistenziale dell'uomo trovato morto il 12 maggio scorso dopo essere stato dimesso il giorno prima dall'ospedale della Fratta a Cortona dove si era presentato accusando un forte mal di testa. Nell'ospedale l'uomo era stato già ricoverato lo scorso 4 aprile dopo un trauma cranico. L'Azienda sanitaria sta esaminando la correttezza delle procedure seguite, la tempistica degli esami consigliati - tra cui una Tac di controllo prevista entro 40 giorni dal primo ricovero - e l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici al momento dell'ultimo accesso in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ho mal di testa”: e muore dopo le dimissioni dall’ospedale, l’Asl avvia indagini

Approfondisci con questi articoli

Va in ospedale per un mal di testa, viene dimesso e poco dopo muore: aperta inchiesta, medico indagato

Un uomo di 66 anni, dimesso dall'ospedale di Cortona dopo un forte mal di testa, è stato trovato morto a casa il giorno seguente.

I vari tipi di mal di testa, il dottore Francesco De Cesaris spiega come riconoscerli e trattarli

(?? Campo content non trovato)

Giornata mal di testa, il 18 maggio riflettori accesi su malattia e nuove cure

Il 18 maggio si celebra la giornata del mal di testa, un'occasione per accendere i riflettori su questa malattia spesso sottovalutata e sulle nuove cure disponibili.

"HO MAL DI TESTA" E SI ADDORMENTA: KATIA MUORE NEL SONNO A 15 ANNI. TRAGEDIA A PALERMO

Video "HO MAL DI TESTA" E SI ADDORMENTA: KATIA MUORE NEL SONNO A 15 ANNI. TRAGEDIA A PALERMO Video "HO MAL DI TESTA" E SI ADDORMENTA: KATIA MUORE NEL SONNO A 15 ANNI. TRAGEDIA A PALERMO

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Ho mal di testa”: e muore dopo le dimissioni dall’ospedale, l’Asl avvia indagini

Da lanazione.it: I vertici sanitari mettono sotto la lente quanto accaduto lo scorso 12 maggio dopo che un paziente era stato visto dai medici dell’ospedale della Fratta a Cortona. L’uomo era già stato ricoverato in a ...

«Ho mal di testa», al pronto soccorso gli danno un antidolorifico e lo dimettono: l'uomo torna a casa e muore, aveva 66 anni

Lo riporta msn.com: Era andato al pronto soccorso per un forte mal di testa, ma dopo pochi accertamenti era stato rimandato a casa. Nella notte, però, è morto.

Va in ospedale per un mal di testa, viene dimesso e poco dopo muore: aperta inchiesta, medico indagato

Scrive fanpage.it: L'uomo, 66 anni, trovato morto sul divano di casa il 12 maggio scorso da un suo amico: il giorno precedente era andato in ospedale a Cortona a causa di ...