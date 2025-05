‘Ho avuto un tumore al seno non succede solo alle donne’ | la testimonianza del parlamentare Clive Jones

Nel 2008, il parlamentare britannico Clive Jones, soffrendo di dolore al petto, scopre un nodulo al seno che il medico interpreta come ginecomastia. Ignorata la diagnosi corretta, lui denuncia che il sistema sanitario spaventa se si promuovono esami più approfonditi. La sua testimonianza evidenzia che il tumore al seno non riguarda solo le donne, sottolineando l’importanza di diagnosi tempestive e corrette, anche per gli uomini.

Una diagnosi ignorata. Nel 2008, Clive Jones, parlamentare britannico, avverte un dolore al petto. Scopre un nodulo, ma il suo medico di base lo liquida con una diagnosi di ginecomastia. La risposta? “Se mando te e tutti gli altri a fare esami, il sistema sanitario collassa”. Il dolore, la scoperta e la mastectomia. Nove mesi dopo, un dolore violento durante una partita di golf lo costringe a chiedere un secondo parere. Questa volta il medico ordina una biopsia. Il verdetto arriva in poche ore: tumore al seno, a soli 49 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Ho avuto un tumore al seno, non succede solo alle donne’: la testimonianza del parlamentare Clive Jones

Contenuti che potrebbero interessarti

Inzaghi: “Ho avuto gruppi fantastici in passato, ma mai come questo. Un sogno!”

Pippo Inzaghi, ex stella del Milan, esprime la sua gioia per la straordinaria esperienza con il Pisa, definendola un sogno.

Tumore al seno, Marchica e Sciandra alla guida di Europa Donna Sicilia

Europa Donna Sicilia si rinnova: Enza Marchica e Sciandra assumono la guida della delegazione, continuando l'importante missione di tutela dei diritti alla prevenzione e cura del tumore al seno.

Tumore al seno, al via la campagna Novartis “Pronte a prevenire”

Novartis lancia la campagna “Pronte a prevenire” a Milano, dedicata alle donne che hanno affrontato il tumore al seno localizzato.