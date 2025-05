Hideo Kojima ha sempre voluto dirigere un film ma del Toro e Refn gli hanno detto di non farlo

Hideo Kojima, celebre creatore di videogiochi e appassionato cinefilo, ha sempre desiderato dirigere un film. Tuttavia, recenti conversazioni con Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn gli hanno consigliato di non intraprendere questa strada. In un’intervista a Edge Magazine, Kojima condivide il suo sogno e le influenze che lo hanno portato a riconsiderare questa aspirazione.

Hideo Kojima, icona del mondo videoludico e cinefilo dichiarato, ha confessato che ha sempre desiderato dirigere un film. Tuttavia, una recente chiacchierata con Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn lo ha portato a cambiare rotta. In un’intervista concessa a Edge Magazine, il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding ha raccontato che questa ambizione si è scontrata con una riflessione piĂą profonda sul tempo che gli resta per creare, soprattutto dopo alcuni problemi di salute. Kojima ha spiegato che avrebbe voluto dedicarsi al cinema attorno ai sessant’anni, ma la complessitĂ fisica e logistica del girare un film lo ha portato a ripensarci. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Hideo Kojima ha sempre voluto dirigere un film, ma del Toro e Refn gli hanno detto di non farlo

