hermione la strega più intelligente perché è stata smistata in grifondoro e non in corvonero

Nel contesto della saga di Harry Potter, il posizionamento di Hermione Granger all'interno delle case di Hogwarts ha suscitato numerosi dibattiti tra i fan. Sebbene sia stata assegnata a Gryffindor, le sue caratteristiche intellettuali e la sua personalità spingerebbero molti a ritenere che avrebbe dovuto essere inserita in Ravenclaw. La procedura di selezione avviene attraverso il celebre Sorting Hat, un cappello magico che, posato sulla testa degli studenti, analizza le loro qualità attraverso un processo di Legilimency.

