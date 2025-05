Helena Prestes mette un punto | rompe il silenzio sugli sfoghi e vola a Napoli

Helena Prestes rompe il silenzio, mettendo fine alle polemiche sulle sue recenti tensioni. La modella brasiliana, in partenza per Napoli, si è lasciata andare a sfoghi su X, chiarendo la propria versione dei fatti e zittendo chi aveva alimentato indiscrezioni sulla sua persona e sui motivi del litigio.

Helena Prestes zittisce coloro che in queste ore hanno fatto allusioni sulla persona con cui avrebbe litigato nelle scorse ore. Tutto è iniziato quando la modella brasiliana, che sta per recarsi a Napoli, si è lasciata andare su X a più di uno sfogo. I suoi messaggi hanno fatto pensare che la protagonista del Grande Fratello 18 ce l’avesse con qualcuno in particolare. Da qui sono iniziate le ‘indagini’ del pubblico che la segue e, tra le critiche degli haters, c’è chi si è detto convinto che tra lei e la sorella fossero nati degli attriti. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena Prestes mette un punto: rompe il silenzio sugli sfoghi e vola a Napoli

