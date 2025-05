Ha molestato la mia ragazza e le ha offerto 400 euro

Salve Foggiatoday, ieri 23 maggio, la mia ragazza è stata molestata a Piazza Italia. Un uomo, inizialmente offrendole un caffè e un cornetto, ha insistito nonostante lei gli avesse ripetutamente chiesto di lasciarla stare. Inoltre, le ha anche offerto 400 euro. Condanniamo fermamente questi comportamenti e chiediamo maggiore attenzione e sicurezza in città.

Salve Foggiatoday, ieri 23 maggio, la mia ragazza, nei pressi di Piazza Italia, è stata molestata per strada da un uomo, che all'inizio le ha proposto un caffè, poi un cornetto e nonostante lei lo respingesse chiaramente e gli chiedesse più volte di lasciarla stare, ha insistito in modo sempre.

