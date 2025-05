Guida TV Sky Cinema e NOW | Per tutta la vita Sabato 24 Maggio 2025

Il sabato 24 maggio 2025, Sky Cinema e NOW offrono una giornata dedicata al grande cinema, con una selezione imperdibile di film di ogni genere. Dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, avrai l’imbarazzo della scelta per soddisfare ogni gusto. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, un’anteprima speciale ti aspetta: ecco la guida completa per una serata di cinema indimenticabile.

Sabato 24 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Per tutta la vita, commedia corale con Luca e Paolo, Ambra Angiolini e Claudia Gerini. Quattr. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Per tutta la vita, Sabato 24 Maggio 2025

